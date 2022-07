Cerca de 30 pessoas morreram no centro do Quênia, na noite de domingo (24), quando o ônibus em que viajavam caiu de uma ponte - informou um funcionário da administração local nesta segunda-feira (25).



O ônibus despencou de uma altura de pelo menos 40 metros no rio Nithi, quando atravessava uma ponte, a cerca de 50 km da cidade de Meru, de onde havia partido rumo ao porto de Mombasa (sudeste).



"A investigação continua em curso para estabelecer a causa do acidente", disse o prefeito do condado de Tharaka Nithi, Norbert Komora.



De acordo com a mesma fonte, em torno de 20 pessoas morreram no local, e outras, no hospital.