Região de Kherson, no sul da Ucrânia, estará 'livre' da Rússia em setembro

Uma autoridade ucraniana disse neste domingo (24) que a região de Kherson, no sul do país, que caiu para as tropas russas no início de sua invasão em fevereiro, seria recuperada pelas tropas de Kiev em setembro.



"Podemos dizer que a região de Kherson será definitivamente libertada em setembro, e os planos dos ocupantes falharão", disse Sergiy Khlan, assistente do chefe da região de Kherson, em entrevista à televisão ucraniana.



Nas últimas semanas, o exército ucraniano, apoiado por potências ocidentais que enviam artilharia de longo alcance, vem recuperando terreno na região.



"Pode-se dizer que houve uma virada no campo de batalha. Vemos as Forças Armadas da Ucrânia prevalecendo na maioria das operações recentes", disse Khlan. "Vemos claramente como nossas forças armadas estão avançando. Podemos dizer que estamos passando de ações defensivas para ações contraofensivas", acrescentou.



As tropas russas tomaram a principal cidade da região, também conhecida como Kherson, em 3 de março, a primeira grande cidade a cair para Moscou desde o início da ofensiva no final de fevereiro.



A região, altamente valorizada por suas terras agrícolas, é a porta de entrada para a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.