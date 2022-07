Centenas de pessoas retiradas da ilha grega de Lesbos por incêndio

Centenas de turistas e moradores foram retirados de um centro turístico popular na ilha grega de Lesbos neste sábado (23), quando um incêndio destruiu casas na cidade costeira de Vatera.



A Grécia enfrenta neste sábado o primeiro dia de uma onda de calor que deve durar dez dias. As temperaturas podem chegar a 42º em algumas regiões.



Os bombeiros mobilizaram sete aviões e um helicóptero para combater as chamas, e espera-se que os reforços cheguem do norte da Grécia.



O incêndio começou às 10 horas locais (04h00 em Brasília) de sábado e queima duas frentes, em direção à cidade de Vrisa e outra dentro de Vatera.



A polícia disse que 450 pessoas foram evacuadas de dois hotéis e 92 casas em Vatera. A guarda costeira grega havia dito anteriormente que retiroy nove pessoas, incluindo cinco estrangeiros, de uma praia em Vatera.



Neste sábado, os bombeiros continuam lutando pelo terceiro dia contra um incêndio florestal no Parque Nacional Dadia.



Os bombeiros especificaram que a fumaça espessa impede o uso de aviões de combate a incêndio.