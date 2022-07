O presidente ucraniano Volodimir Zelenksy acusou a Rússia de violar rotineiramente os acordos, depois que as forças de Moscou bombardearam o porto de Odessa, um ponto-chave para um acordo de exportação de grãos assinado em Istambul.



"Isso prova que não importa o que a Rússia diga e prometa, sempre encontra uma maneira de não implementá-lo. Geopoliticamente, com armas, de forma violenta ou não. Sempre encontra uma maneira", disse Zelensky durante uma reunião com legisladores dos EUA, segundo uma declaração da Presidência.