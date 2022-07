Rússia nega ter atacado porto ucraniano de Odessa, segundo ministro da Turquia

A Rússia garantiu à Turquia neste sábado (23) que não está envolvida no ataque ao porto ucraniano de Odessa, disse o ministro da Defesa turco.



"Os russos nos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com o ataque e que estavam estudando a questão muito de perto", disse o ministro Hulusi Akar, um dia depois que Kiev e Moscou assinaram um acordo em Istambul para retomar as exportações de cereais ucranianos, bloqueadas pela guerra.



Akar disse que a Turquia está "preocupada" com os ataques no porto de Odessa, que ocorreram um dia depois de Kiev e Moscou assinarem um acordo em Istambul para retomar as exportações de grãos ucranianos.



"Continuaremos assumindo nossas responsabilidades no acordo que fizemos ontem", acrescentou Akar.



O pacto deve permitir a exportação de 20 a 25 milhões de toneladas de grãos bloqueados na Ucrânia por conta do conflito no país.