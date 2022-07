Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas neste sábado (23) após o desabamento de uma parte de uma montanha em uma mina de carvão na China, informou o canal de televisão estatal CCTV.



O acidente ocorreu por volta das 11h15, hora local (00h15 no horário de Brasília) na província de Gansu, no noroeste, disse a CCTV, acrescentando que as operações de resgate já terminaram.