Petróleo fecha em baixa pelo terceiro dia consecutivo

Os preços do petróleo tiveram uma leve queda nesta sexta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, devido a temores de desaceleração econômica acentuados por aumentos dos juros, e a preocupações com a demanda.



O barril do Brent para entrega em setembro caiu 0,63%, para US$ 103,20, e o do WTI para o mesmo mês, 1,71%, a 94,70 dólares.



"O mercado está preocupado com a possibilidade de queda da demanda, após a divulgação dos dados sobre as reservas americanas, os quais mostram que o consumo de combustíveis começa a reagir aos preços mais altos", indicou Bart Melek, da TD Securities.



"Os aumentos dos juros por bancos centrais do mundo inteiro também deve acelerar a erosão da demanda", acrescentou Han Tan, analista da Exinity.