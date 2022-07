Resultados do Twitter decepcionam no segundo trimestre

O Twitter registrou, no segundo trimestre, resultados bem abaixo das expectativas, uma decepção que atribuiu a "ventos contrários" - em particular, à incerteza em torno de sua possível aquisição por Elon Musk.



O grupo, que processou Musk para forçá-lo a cumprir seu compromisso de compra em um julgamento que terá início em outubro, viu seu volume de negócios cair em um ano (-1%) a US$ 1,1 bilhão, com uma queda líquida de US$ 270 milhões no segundo semestre, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado nesta sexta-feira (22).



Por ação, a perda é quase o triplo do que a esperada pelos analistas.



Esta queda é atribuída a "ventos contrários" no setor publicitário, medos que pesam sobre a conjuntura econômica, mas também à "incerteza relacionada com a aquisição em curso do Twitter" por Elon Musk.



"O Twitter está num barquinho no meio da tempestade", comentou Jasmine Enberg, analista da Insider Intelligence.



O número de usuários ativos diários chamados de "monetizáveis", ou seja, que podem estar expostos à publicidade na plataforma, aumentou em 8,8 milhões - para alcançar 237,8 milhões.



"É melhor do que esperávamos e os números são relativamente sólidos, se considerado o contexto atual", disse em nota Dan Ives, da Wedbush Securities.



Mas, em um ambiente de aperto nas condições de crédito e de desaceleração econômica progressiva, as empresas, cujo modelo de negócio é totalmente baseado em publicidade, sofrem com a redução dos orçamentos publicitários.



Na quinta-feira (21), por exemplo, a Snap - matriz do Snapchat - registrou uma perda maior do que o esperado, e um volume de negócios, abaixo, o que lhe valeu uma perda de mais de 38% nesta sexta-feira em Wall Street.



Às 12h20, o Twitter perdia 0,65% na bolsa.



Após a desistência de Musk da compra do Twitter no início de julho, a plataforma optou pela via judicial, onde os executivos da rede pretendem forçar o magnata a adquirir o Twitter como havia anunciado.



Na terça-feira, uma juíza de um tribunal especializado em Delaware (nordeste dos Estados Unidos) ordenou um julgamento curto por cinco dias em outubro.



A magistrada concordou com o pedido do Twitter de um procedimento acelerado para limitar os prejuízos dessa saga sobre o grupo. Rejeitou, no entanto, os argumentos dos advogados de Musk, que desejavam que as audiências começassem apenas em 2023.



Musk acusou os executivos do Twitter de mentirem sobre a proporção de contas automatizadas e de "spams" na plataforma e de não fornecerem para ele informações suficientes para verificar seus dados.



O grupo contestou essas alegações e acusou Musk de usá-las para criar uma distração no mercado.



