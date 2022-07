Economia da zona do euro contrai em julho afetada pela inflação

A atividade na zona do euro contraiu em julho, de acordo com um indicador-chave publicado nesta sexta-feira (22), que mostra uma queda significativa no setor manufatureiro e nos gastos do consumidor devido à alta dos preços.



O Índice de Gerentes de Compra (PMI) caiu para 49,4, atingindo um mínimo em 17 meses, contra 52 em junho e 54,8 em maio.



Quando esse marcador ultrapassa 50, indica um aumento da atividade, enquanto um número menor indica uma contração.



"Se os períodos de confinamento forem excluídos, é a primeira vez que vemos uma queda na atividade global desde junho de 2013 (...) e a perspectiva de 12 meses para a atividade caiu para um dos níveis mais baixos dos últimos dez anos", destacou Chris Williamson, economista-chefe da S&P; Global.



A contração da atividade na zona euro em julho corresponde a uma queda do PIB trimestral de cerca de 0,1%, "ou seja, uma contração que é marginal, mas tendo em conta a queda acentuada dos pedidos (...) e o rebaixamento das perspectivas, deve acelerar nos próximos meses", alertou a S&P; Global.