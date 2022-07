Quatro homens são acusados por operação com 53 migrantes mortos nos EUA

Quatro homens foram acusados de conexão com a operação de contrabando que deixou 53 migrantes mortos em junho passado, após serem abandonados dentro de um trailer no Texas sob temperaturas escaldantes.



A tragédia chocou a região.



Homero Zamorano e Christian Martínez, ambos do Texas, foram acusados na quarta-feira (20) por um júri federal por violação de diferentes pontos das leis de imigração dos Estados Unidos, incluindo conspiração para transportar estrangeiros resultando em morte, informou o Departamento de Justiça, em um comunicado.



Se forem considerados culpados, Zamorano, de 46 anos, e Martinez, de 28, podem ser condenados à pena de morte, ou à prisão perpétua.



Já os mexicanos Juan Claudio D'Luna-Mendez e Juan Francisco D'Luna-Bilbao foram acusados de posse de armas e presença irregular nos Estados Unidos.



Os homens de 23 e 48 anos estavam ligados ao caso por morarem no endereço de registro da placa do trailer, onde os migrantes foram encontrados, informou o Departamento de Justiça. Podem ser condenados a uma pena de até dez anos de prisão.



Os quatro homens foram detidos imediatamente depois de o trailer com os migrantes ter sido encontrado em San Antonio, por suspeita de envolvimento em tráfico.



Na noite de 27 de junho, oficiais do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos descobriram o caminhão estacionado no sudoeste de San Antonio, depois de receberem ligações da comunidade.



Os socorristas retiraram 46 corpos e 16 pessoas ainda conscientes. Os sobreviventes foram levados para hospitais próximos.



Depois de passar um dia sob temperaturas de até 40ºC, as pessoas trancadas no caminhão sofreram hipertermia e desidratação aguda.



A trágica operação de contrabando deixou 53 mortos, incluindo três menores, e 11 hospitalizados. Os migrantes eram principalmente do México, além de Honduras, Guatemala e El Salvador.