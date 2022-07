Sobrinho de Ricky Martin retira acusações de assédio contra o cantor

O sobrinho do cantor Ricky Martin retirou, nesta quinta-feira (21), a medida de proteção temporária que havia solicitado contra o astro porto-riquenho por um suposto caso de assédio, durante uma audiência realizada em um tribunal em San Juan, capital de Porto Rico.



O homem de 21 anos, que não foi identificado, solicitou a medida ao alegar que ele e Ricky Martin tinham um relacionamento e que se sentia em perigo após o rompimento.



Em uma sessão virtual nessa manhã, a advogada do sobrinho, Jessica Bernal, solicitou a anulação da medida de proteção emitida em 2 de julho. O caso foi arquivado.



Os advogados de Martin em Porto Rico declararam em um comunicado que o caso nada mais era do que "reivindicações infelizes de um cidadão".



"Estamos satisfeitos que nosso cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e carreira", acrescentaram.