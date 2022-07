Situação dos incêndios melhora na Espanha, França e Portugal

A situação dos incêndios melhorou nesta quinta-feira (21) na Espanha, país que viveu alguns dias difíceis com dezenas de milhares de hectares queimados, após a contenção do incêndio que mais preocupou, em Aragão (nordeste), o que permitiu a reabertura da rodovia Madri-Barcelona.



Em Portugal, onde mais de 57 mil hectares queimaram desde o início do ano, as chamas deram um trégua nesta quinta-feira.



"Passamos da fase crítica", disse o ministro do Interior, José Luis Carneiro, à televisão pública RTP. "Tudo parece indicar uma melhora nos próximos dias", acrescentou.



Na França, os dois incêndios que destruíram 20.800 hectares de floresta em Gironde (sudoeste) durante 10 dias e provocaram a evacuação de mais de 36.000 pessoas, não avançaram à noite, embora os bombeiros enfrentem uma reativação de focos, indicaram as autoridades locais



A evolução do incêndio de Ateca "tem sido positiva nas últimas horas, com ocasionais reproduções que foram sufocadas", disse o governo de Aragão no Twitter na manhã desta quinta-feira, referindo-se ao incêndio que manteve um perímetro de 14.000 hectares e que obrigou a deslocar preventivamente cerca de 1.700 pessoas.



"O retorno dos moradores às cidades evacuadas está cada vez mais próximo, mas devemos ter cuidado", disse o presidente regional aragonês, Javier Lambán.



A rodovia A2 entre Madri e Barcelona, bloqueada desde terça-feira em um trecho perto do incêndio de Ateca, foi "reaberta ao trânsito" na manhã desta quinta, disse o governo de Aragão no Twitter, embora uma ferrovia próxima ainda esteja fechada "por precaução".



A Espanha sofreu nos últimos dias com inúmeros incêndios, alimentados por uma onda de calor que durou de 9 a 18 de julho e foi a mais extrema registrada no país, segundo dados provisórios da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).



Desde o início do ano, cerca de 70.000 hectares foram queimados, "quase o dobro da média da última década", segundo o presidente do governo Pedro Sánchez nesta semana.



O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que faz uma contabilização diferente, indicou que 2022 está sendo o pior ano em termos de incêndios, com 319 incêndios e 193.247 hectares queimados desde janeiro, já superando o recorde de todo o ano de 2012, de 255 incêndios e 189.376 hectares afetados.



O incêndio em Zamora (noroeste), um dos mais destrutivos dos últimos dias, que deixou dois mortos - um bombeiro e um pastor - foi controlado e continua "calmo e sem chamas", informaram as autoridades da região de Castilla y León.



Após uma breve trégua com a queda de temperaturas entre terça e quarta-feira, os termômetros desta quinta devem chegar aos 41 ºC na região da Extremadura (sudoeste) e os 40 ºC em Andaluzia (sul), embora grande parte do território espanhol mantenha um alerta baixo para altas temperaturas, segundo a Aemet.