Banco Mundial desbloqueia US$ 100 milhões contra a fome no Sudão

O Banco Mundial anunciou nesta quinta-feira (21) o desbloqueio de 100 milhões de dólares para enviar "dinheiro e comida" ao Sudão, que vive uma grave crise alimentar.



Os fundos serão enviados "apenas por meio do Programa Mundial de Alimentos (PAM)", disse a instituição financeira.



A ajuda internacional ao Sudão foi suspensa em represália pelo golpe de Estado de outubro.



Segundo a ONU, um em cada três sudaneses precisa de ajuda humanitária em um país onde a inflação está próxima de 200% ao mês, a moeda está em queda livre e o preço do pão aumentou dez vezes desde o golpe militar de 25 de outubro.



A ONU estima que em setembro 18 milhões de pessoas - quase metade da população - poderão passar fome.



A ONG Save the Children anunciou em junho a morte de duas crianças por fome no norte de Darfur.