Biden contraiu COVID-19 com 'sintomas muito leves'

Joe Biden (foto: Nicholas Kamm / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "testou positivo para covid-19" nesta quinta-feira (21) e apresenta "sintomas muito leves", anunciou sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, em comunicado.O democrata de 79 anos "começou a tomar Paxlovid", a pílula anticovid da Pfizer, e ficará isolado na Casa Branca até testar negativo, acrescentou.Ela explicou que o presidente, totalmente vacinado e com duas doses de reforço, "continuará assumindo todas as suas funções" durante esse período.A Casa Branca prometeu informar "todos os dias" sobre o estado de saúde de Biden e que, de acordo com um exame médico de novembro, ele está saudável e "apto" para desempenhar suas funções.O último teste negativo para covid de Biden foi na terça-feira, após seu retorno de uma viagem a Israel e Arábia Saudita na semana passada, disse Karine Jean-Pierre.O presidente estava programado para viajar para a Pensilvânia nesta quinta-feira e para a Flórida na segunda-feira.Os Estados Unidos registam atualmente cerca de 130.000 novos casos de covid-19 por dia, uma subestimativa segundo os especialistas, e o número de internações está a aumentar.A subvariante BA.5 altamente contagiosa do ômicron é dominante no país, respondendo por cerca de 80% dos casos.