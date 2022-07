Duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas nesta quinta-feira (21) em um bombardeio russo em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia localizada no nordeste, disse o governador regional Oleg Synegubov.



"Dezenove pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Infelizmente, quatro pessoas estão em estado grave. Duas pessoas morreram", disse Synegubov nas redes sociais.



O governador especificou que o bombardeio foi realizado com um lançador de foguetes múltiplos.



A cidade de Kharkiv, a cerca de 40 km da fronteira russa, foi bombardeada pelo exército russo desde o início da invasão em 24 de fevereiro, mas as tropas de Moscou nunca conseguiram tomá-la.