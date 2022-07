México questiona empresa chinesa Shein por comercializar desenho maia

O México pediu à empresa chinesa Shein, gigante da moda de baixo custo, uma explicação para a comercialização de um desenho feito por artesãs maias, informou o Ministério da Cultura na quarta-feira (20).



O governo mexicano "enviou uma carta à empresa de moda Shein, na qual pede uma explicação pública sobre as razões pelas quais a propriedade coletiva é comercializada e privatizada", disse a instituição.



A empresa fez "uso de elementos culturais cuja origem está totalmente documentada", continuou.



A Shein ofereceu em seu site uma blusa que descreve como uma "Blusa com estampa floral" por 7 dólares.



"Esse tipo de ação desfavorece o trabalho artesanal em relação ao realizado de forma massiva e industrial, afetando a economia dos transportadores e criadores originários, neste caso, localizados nas comunidades maias", diz a carta do secretário da Cultura.



Anteriormente, a marca de artesanato YucaChulas mostrou em suas redes sociais que a peça, com exceção das bordas da gola, mangas e acabamento dos laços finais, corresponde a uma que fez em 2017.



"Blusas curtas ou huipiles, como esta, são feitas em várias comunidades maias nos estados de Yucatán, Campeche e Quintana Roo (leste do México) como parte da identidade desse povo maia e como alternativa econômica para sua subsistência diária" , argumentou a instituição.