Chefe da CIA diz que Sri Lanka fez 'apostas absurdas' em investimentos chineses

O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), Bil Burns, culpou nesta sexta-feira o que chamou de "apostas absurdas" em investimentos chineses de alto endividamento como um fator do colapso econômico do Sri Lanka, e disse que esse fato deveria servir de alerta para outras nações.



Os países deveriam olhar "para um lugar como o Sri Lanka hoje - fortemente endividado com a China -, que fez apostas realmente absurdas envolvendo seu futuro econômico e sofre consequências políticas e econômicas catastróficas", declarou o chefe da agência americana. "Isso deve servir, acredito, de lição para muitos outros jogadores, não apenas no Oriente Médio e no sul da Ásia, mas em todo o mundo."



A China investiu fortemente no Sri Lanka e trabalhou em estreita colaboração com o ex-presidente Gotabaya Rajapaks, que renunciou na semana passada, em meio a protestos em massa devido às condições econômicas difíceis e à escassez de alimentos e combustíveis em seu país.



O Sri Lanka fechou empréstimos consideráveis com a China para projetos de infraestrutura, alguns dos quais acabaram se tornando elefantes brancos. Em 2017, o Sri Lanka não pôde pagar um empréstimo de US$ 1,4 bilhão para a construção de um porto no sul do país e foi obrigado a arrendar as instalações para uma empresa chinesa por 99 anos.