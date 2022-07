EUA enviará 4 novos sistemas de foguetes de precisão à Ucrânia

Os Estados Unidos irão fornecer quatro novos sistemas de foguetes de precisão à Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa, disse o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, nesta quarta-feira (20).



Seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, pediu na terça-feira que Washington enviasse mais sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade M142 (Himars). Reznikov alega que, graças a eles, as forças de Kiev foram capazes de destruir cerca de 30 centros de comando russos e depósitos de munição até agora.



Washington enviará "mais quatro sistemas de foguetes Himars, para totalizar 16 (entregues). Os ucranianos têm feito um excelente uso do Himars, e o impacto pode ser visto no campo de batalha", declarou Austin à imprensa no Pentágono.



"A Rússia continua com seu bombardeio incessante, e essa é uma tática cruel que remete aos horrores da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Ucrânia precisa da potência de fogo e das munições para resistir a esse bombardeio e contra-atacar", justificou.



Os Estados Unidos enviarão também munições GMLRS adicionais, que podem atacar com precisão alvos a uma distância de até 80 quilômetros.



Reznikov apontou que são necessários pelo menos 100 desses sistemas para defender a vasta extensão da Ucrânia e lançar uma contra-ofensiva eficaz contra as tropas de Moscou.



O secretário de Defesa renovou também o pedido de munições de maior alcance, de 100 a 150 quilômetros, para isolar as unidades russas de seu apoio logístico.



Os Estados Unidos se recusaram a enviar munições de longo alcance por medo de que a Ucrânia atinja alvos dentro do território russo e potencialmente expanda a guerra para um confronto direto com o Ocidente.