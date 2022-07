Jovem mata cinco membros de sua família na França

As forças de segurança abateram um jovem em Douvres (leste da França) nesta quarta-feira (20), depois que ele matou cinco membros de sua família - disseram à AFP fontes próximas ao caso.



O suspeito se entrincheirou armado com um fuzil e uma catana na noite de terça-feira em uma casa de Douvres, invadido pelos gendarmes na madrugada de quarta-feira, disse uma das fontes.



"Os negociadores tentaram entrar em contato com ele durante a noite, em vão", acrescentou.



Cinco membros da família do suposto autor dos fatos foram encontrados mortos dentro do imóvel. Os detalhes dos vínculos familiares ainda não foram especificados.



A família morava naquela casa desde julho de 2020 e "começava a se integrar à localidade", segundo o prefeito, Christian Limousin.



O suspeito tinha 22 anos e trabalhava em uma empresa de fast-food em uma cidade vizinha, disse uma pessoa que conhecia a família.



Esta tragédia é um dos assassinatos familiares mais sangrentos na França nos últimos anos. Em outubro de 2020, um pai matou sua esposa, dois filhos e dois sobrinhos em Noisy-le-Sec, a nordeste de Paris.