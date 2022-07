Mais de 50 mortos e desaparecidos em naufrágio durante casamento no Paquistão

O naufrágio de uma embarcação que transportava convidados de casamento na segunda-feira no Paquistão deixou mais de 50 pessoas mortas e desaparecidas, disseram autoridades locais nesta quarta-feira (20), admitindo que perderam a esperança de encontrar sobreviventes.



A embarcação, que transportava mais de 100 membros da mesma família, virou ao cruzar o rio Indo no distrito de Sadiqabad, província de Punjab.



As autoridades locais recuperaram os corpos de 26 pessoas, a maioria mulheres e crianças, mas muitas outras estão desaparecidas.



"Mais de 48 horas se passaram desde o acidente, então não há possibilidade de encontrar sobreviventes", disse à AFP Kashif Nisar Gill, porta-voz da administração distrital.



A maioria dos sobreviventes são homens que conseguiram nadar até a praia, disse Gill.



No Paquistão, as mulheres geralmente não aprendem a nadar, pois seu comportamento em público ainda é amplamente regido por condutas conservadoras.