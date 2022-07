Congressistas são presos nos EUA durante protesto em favor do aborto

Dezessete congressistas democratas, entre eles as progressistas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, foram presos nesta terça-feira durante um protesto em favor do direito ao aborto realizado diante do prédio da Suprema Corte, em Washington, informou a polícia.



No Twitter, a polícia do Capitólio explicou que os manifestantes bloquearam o tráfego em uma rua próxima e receberam três advertências antes de serem presos: "Fizemos um total de 35 prisões" por gerar uma multidão que obstruiu o trânsito. "Esse número inclui 17 membros do Congresso."



A pequena manifestação ocorreu três semanas depois de uma decisão controversa da Suprema Corte que anulou a sentença Roe v. Wade Act de 1973, a qual garantiu o direito ao aborto em nível federal.



"Fui presa hoje enquanto participava de um ato de desobediência civil com meus colegas membros do Congresso do lado de fora da Suprema Corte", tuitou Ilhan Omar, deputada por Minnesota. "Continuarei fazendo tudo o que estiver ao meu alcance a fim de alertar para o ataque aos nossos direitos reprodutivos!", ressaltou.



A deputada Carolyn Maloney, de Nova York, também foi presa, e divulgou um comunicado no qual afirma que "não há democracia se as mulheres não tiverem controle sobre seus corpos nem puderem decidir sobre sua própria saúde, incluindo o cuidado reprodutivo. O Partido Republicano e extremistas de direita por trás dessa decisão não são a favor da vida, e sim do controle dos corpos das mulheres, meninas e qualquer pessoa que possa engravidar."



Imagens do protesto mostram Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e outros sendo levados pela polícia sem algemas enquanto cumprimentavam apoiadores.



