EUA alerta que Rússia quer anexar territórios ucranianos que controla

Os Estados Unidos acusaram, nesta terça-feira (19), a Rússia de promover planos para anexar mais território ucraniano.



"A Rússia está preparando as bases para anexar o território ucraniano que controla em violação direta da soberania da Ucrânia", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC), John Kirby, a repórteres.



"A Rússia já está instalando representantes e funcionários ilegítimos nas áreas da Ucrânia que estão sob seu controle", acrescentou.



De acordo com Kirby, Moscou começou a implantar "uma versão do que pode ser chamado de manual de anexação, muito semelhante ao que vimos em 2014", quando invadiu e anexou a Crimeia.



Além disso, Kirby disse que a Rússia tem planos de organizar "referendos falsos" nas áreas controladas, possivelmente em setembro.



"A anexação forçada será uma violação flagrante da Carta da ONU e não permitiremos que fique sem resposta ou impune", afirmou Kirby.



O porta-voz do NSC disse que estava "expondo" os planos russos "para que o mundo saiba que qualquer suposta anexação é premeditada, ilegal e ilegítima".



"Vamos responder rápida e severamente e em paralelo com nossos aliados e parceiros", acrescentou. "Estamos sancionando os fantoches instalados pela Rússia."



Kirby disse que as áreas visadas incluem Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk.