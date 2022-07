Irã pede reforço da 'cooperação de longo prazo' com a Rússia

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pediu o fortalecimento da "cooperação de longo prazo" com a Rússia durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira (19) em Teerã.



"A cooperação de longo prazo entre o Irã e a Rússia é muito benéfica para ambos os países", declarou, segundo um comunicado oficial. "Existem acordos e contratos entre os dois países nos setores de petróleo e gás que devem ser continuados e plenamente realizados."



Khamenei também ressaltou que o contexto mundial mostra a necessidade de aumentar a cooperação mútua entre os dois países, "especialmente na esteira das sanções ocidentais".



Putin chegou a Teerã nesta terça para conversar com os líderes iraniano e turco sobre a guerra na Síria, uma cúpula tripartidária marcada pela invasão russa da Ucrânia. Trata-se da segunda viagem de Putin ao exterior desde a ofensiva, que começou no final de fevereiro.



Embora Khamenei tenha dito a Putin que o Irã "não estava nada feliz" com o sofrimento "das pessoas comuns" na Ucrânia, também enfatizou a culpa das potências ocidentais. "Se (Putin) não tivesse tomado a iniciativa, o outro lado teria provocado a guerra", afirmou.



Pouco antes de seu encontro com Khamenei, o presidente russo se reuniu com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi.



"Estamos fortalecendo nossa cooperação internacional em matéria de segurança e fazendo uma contribuição significativa para resolver a crise síria", disse Putin a Raisi, de acordo com um comunicado do Kremlin.



Antes da visita de Putin, a companhia nacional de petróleo iraniana e a russa Gazprom assinaram um memorando de entendimento "no valor de 40 bilhões de dólares", segundo a agência de notícias Shana, do Ministério do Petróleo do Irã.



A Gazprom explicou que o memorando busca "analisar possibilidades de colaboração" em diferentes áreas, incluindo o desenvolvimento de campos iranianos de petróleo e gás.