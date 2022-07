Israel ataca Gaza após disparo do enclave palestino

O exército israelense lançou nesta terça-feira (19) vários ataques na Faixa de Gaza, após um disparo do enclave palestino, sob controle do movimento islâmico Hamas.



"Após o disparo de uma bala da Faixa de Gaza até Israel, as IDF [as forças armadas] estão atacando agora mesmo um posto militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza", apontou a instituição militar em um comunicado.



A bala disparada de Gaza alcançou um "prédio industrial" da cidade israelense de Netiv Haasara, na fronteira norte da Faixa, que leva 15 anos sob bloqueio israelense, indicou o exército.



Uma testemunha na região de Beit Hanun em Gaza disse à AFP que viu vários ataques sobre um posto de segurança controlado pelo Hamas.



No sábado, o exército israelense bombardeou posições do Hamas em Gaza em resposta ao lançamento de quatro foguetes a partir desse território, segundo os militares.



"Responderemos rapidamente, com força e sem hesitar" a qualquer tiro procedente de Gaza, disse no domingo o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid.



Israel e o movimento Hamas, no poder em Gaza desde 2007, entraram várias vezes em confronto. O último ocorreu em maio de 2021.