Comic-Con está de volta, e os fãs de Westeros e de Tolkien também

A Comic-Con está finalmente de volta à Califórnia esta semana com as séries "O Senhor dos Anéis" e "Game of Thrones" disputando a audiência entre milhares de fãs no evento de cultura pop mais famoso do mundo.



Com seus super-heróis da Marvel, a Disney também vai expor seus próximos lançamentos na feira internacional, que volta ao formato original em San Diego, após dois anos de pandemia.



"Acho que será como a Comic-Con de 2019", declarou o chefe de comunicação do evento, David Glanzer, embora os participantes vestidos de hobbits, dragões ou princesas tenham de usar máscaras.



"Estamos de volta. Talvez haja lágrimas de alegria. É muito emocionante", disse Glanzer em entrevista à AFP.



Além de 135.000 entusiastas, a feira de ficção científica, quadrinhos e fantasia atrai os maiores estúdios de Hollywood e suas estrelas para revelar projetos futuros.



E os anúncios deste ano começam com "Dungeons and Dragons". A adaptação cinematográfica mais cara do RPG mais famoso do mundo será lançada em março de 2023 com a participação de estrelas como Michelle Rodriguez, Chris Pine, Hugh Grant e Rege-Jean Page.



As manchetes da semana podem ser dominadas por duas novas séries de televisão: "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", da Amazon Prime, e "House of the Dragon", da HBO.



"Os Anéis de Poder" é a ambiciosa saga da Amazon que mergulha no universo de J.R.R. Tolkien muito antes dos eventos descritos na trilogia vencedora do Oscar de Peter Jackson.



A série terá cinco temporadas e começará em 2 de setembro. Estima-se que custou à Amazon mais de US$ 1 bilhão, e foi dito que é uma obsessão pessoal de seu fundador Jeff Bezos.



Grande parte do orçamento foi usado para comprar os direitos do universo de Tolkien e para a produção.



Nesta sexta-feira, a Amazon levará à Comic-Con seus hobbits, elfos e anões ao Hall H, nos portões dos quais os fãs esperam horas e até dias na fila para garantir um assento que lhes permita ter um gostinho da série.



- Anéis vs. Tronos -



No dia seguinte, a HBO revelará "House of the Dragon", a primeira série derivada de "Game of Thrones", baseada no mundo fictício de Westeros, criado por George RR Martin.



Martin evitou falar em rivalidade entre essas megafranquias. "Quero que ambos os programas cheguem a um público que os aprecie e sejam televisão de qualidade. Uma grande fantasia", disse.



"Quanto mais sucessos no gênero de fantasia tivermos, mais fantasias teremos no futuro", escreveu ele em um blog.



A HBO espera que este prequel corresponda à enorme popularidade da série original que, por oito temporadas, tornou-se uma marca registrada da cultura pop, com fãs se aglomerando para assistir aos episódios e ganhando inúmeras imitações, além de 59 prêmios Emmy, um recorde para um drama de TV.



Estrelado por Matt Smith, Rhys Ifans e Emma D'Arcy, "House of the Dragon" conta a história da implacável família Targaryen, criadora de dragões, cerca de 300 anos antes dos eventos de "Game of Thrones".



Suas estrelas estarão no Hall H logo após uma apresentação da Warner Bros Pictures, empresa-irmã da HBO, com o ator Dwayne "The Rock" Johnson promovendo seu próximo filme de super-heróis "Black Adma".



A Disney ainda não revelou sua programação para o Hall H, mas há rumores de que finalmente revelará a tão esperada sequência de "Pantera Negra 2".



Esta Comic-Con também incluirá uma despedida do sucesso da AMC "The Walking Dead", com a série apocalíptica se despedindo com sua temporada final, ao mesmo tempo em que lança a série spin-off "Tales of the Walking Dead".



Apesar das novidades, Glanzer ressalta que a Comic-Con é antes de tudo uma comunidade para seus fãs.



"Poder ver pessoas e se divertir, curtir quadrinhos e arte pop é um luxo. Mal posso esperar", disse Glanzer. "Nada melhor do que ter essa oportunidade e compartilhá-la com seus amigos".



THE WALT DISNEY COMPANY



TIME WARNER INC.



AMAZON.COM