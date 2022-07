Longas penas de prisão por protestos contra restrições anticovid na Rússia

Três pessoas foram condenadas, nesta terça-feira (19), a penas entre oito e dez anos de prisão por sua participação em uma manifestação no sul da Rússia em abril, denunciando as restrições impostas pela covid-19.



O principal acusado, Vadim Tcheldiev, cantor de ópera, foi condenado a 10 anos de prisão por convocar a manifestação em Vladikavkaz, no Cáucaso russo, e por agredir policiais durante sua prisão alguns dias depois em São Petersburgo, informaram as agências russas Ria Novosti e Interfax.



O tribunal regional de Rostov del Don impôs oito anos e oito anos e meio de prisão aos dois acusados, Ramis Chirkinov e Arsen Bessolov, de acordo com as mesmas fontes.



Todos deverão cumprir suas penas em colônias penitenciárias de regime severo.



Contatado pela AFP, o tribunal não estava disponível no momento.



Em abril de 2020, no início da pandemia de coronavírus, restrições rígidas foram impostas na maior parte do território russo para conter a propagação do vírus.



Em 20 de abril de 2020, impulsionadas pelas dificuldades econômicas provocadas pelo confinamento e por rumores sobre um menor risco do vírus, centenas de pessoas foram às ruas pedir o fim das restrições.



Depois da primeira onda da pandemia, a Rússia levantou o confinamento, optando por medidas mais flexíveis.