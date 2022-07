Farmacêutica dinamarquesa vende 1,5 milhão de vacinas contra varíola do macaco a país europeu

A empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, a única empresa biofarmacêutica a produzir uma vacina aprovada contra a varíola do macaco, anunciou nesta terça-feira (19) que um país europeu não revelado encomendou 1,5 milhão de doses.



As entregas começarão este ano e a grande maioria das vacinas "será distribuída durante o ano de 2023", informou a empresa em comunicado.



Na semana passada, a Bavarian Nordic notificou um novo pedido de 2,5 milhões de doses adicionais para os Estados Unidos.



A vacina é comercializada sob o nome "Jynneos" no país norte-americano e "Imvanex" na Europa.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no mês passado que "esforços intensos" eram necessários para combater a doença à medida que os casos aumentam, especialmente no leste da Europa.



Em junho, o Comitê de Emergência da OMS decidiu que, nesta fase, a varíola não constituía uma "emergência de saúde pública de interesse internacional" (USPPI), o nível de alerta mais alto da OMS.



No entanto, na semana passada, a organização internacional indicou que convocaria um novo comitê em 21 de julho.



Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é uma doença que começa com febre alta e progride rapidamente para uma erupção cutânea com crostas. Na maioria das vezes é benigna e geralmente cura espontaneamente após duas ou três semanas.