Atentado contra hotel na Somália deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram, e 14 ficaram feridas, em um atentado reivindicado por islamistas radicais, cometido com um carro-bomba contra um famoso hotel no centro da Somália - disseram a polícia e testemunhas.



A explosão destruiu o hotel e prédios vizinhos na cidade de Jowhar, cerca de 90 quilômetros ao norte de Mogadíscio, capital da Somália.



A polícia disse que os agressores investiram o veículo carregado de explosivos contra a parede externa do hotel Nur-dood. O estabelecimento é muito frequentado por políticos locais.



"Mataram cinco civis, entre eles, mulheres que trabalham no hotel e agentes de segurança", disse à AFP o policial Mohamed Ali.



A autoria foi reivindicada pelo grupo Al Shabab, afiliado à Al-Qaeda, que há dez anos luta contra o Estado somali.



Expulso das principais cidades do país, graças à intervenção das tropas da União Africana, o grupo mantém sua presença em amplas áreas rurais, assim como uma importante capacidade de ataque.



Nomeado em junho passado, após as eleições gerais, o novo primeiro-ministro, Hamza Abdi Barre, apresentou suas condolências às famílias das vítimas e prometeu ajuda aos feridos.