Tormenta Estelle vira furacão na categoria 1 perto do México

A tempestade tropical Estelle se intensificou no sábado (16), tornando-se um furacão de categoria 1 perto da costa do Pacífico mexicano - informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).



Segundo o NHC, o furacão estava situado a 485 km do porto de Manzanillo, em Colima, na costa do Pacífico, com ventos máximos sustentados de 130 movimentando-se a 15 km por hora.



O instituto informou ainda que Estelle continuará a se intensificar até a tarde de domingo e perderá força por volta da terça-feira (19).



Estelle deve contornar a costa do Pacífico mexicano e depois se afaste sem tocar terra firme.



O Serviço Meteorológico Mexicano disse que Estelle provocará fortes chuvas nos estados de Colima, Jalisco, Michoacán e Guerrero, todos na costa do Pacífico.



Estelle é o quarto furacão da temporada 2022 no Pacífico mexicano.



Todos os anos, o México sofre o ataque de ciclones tropicais, tanto em sua costa no Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.



Em outubro de 1997, o furacão Paulina atingiu a costa do Pacífico mexicano como um furacão de categoria 4, deixando mais de 200 mortos. Os estados de Oaxaca e Guerrero foram os mais afetados.