Morre aos 100 anos ex-ditador do Peru Morales Bermúdez

O general Francisco Morales Bermúdez, ex-ditador que governou o Peru entre 1975 e 1980, morreu em Lima, aos 100 anos, por complicações em seu estado de saúde, anunciou sua família nesta sexta-feira (15).



"(Faleceu) por um problema mais relacionado à sua idade, ele havia completado 100 anos, estava um pouco delicado. Apresentou um desequilíbrio geral que no final não pôde ser recuperado", disse seu filho, Remigio Morales Bermúdez, à rádio RPP.



A morte aconteceu na noite de quinta-feira em uma clínica local, onde ele esteve internado nas últimas semanas.



Morales foi condenado à revelia a prisão perpétua em fevereiro deste ano na Itália pela morte de dois ítalo-argentinos, no marco do chamado Plano Condor de coordenação entre as forças repressivas das ditaduras da América Latina nas décadas de 1970 e 1980.



O ex-ditador peruano, de origem italiana, foi julgado separadamente, embora fizesse parte de um grande caso relacionado ao Plano Condor realizado na Itália. Em julho de 2021, foram confirmadas quatorze sentenças de prisão perpétua para repressores do Chile e Uruguai pelo desaparecimento e morte de cerca de vinte opositores de origem italiana,



Morales sempre negou estar implicado no Plano Condor, indicando que o Peru não fez parte dessa campanha.



Após a sentença definitiva, a justiça italiana planejava pedir a extradição de Morales, líder do golpe de estado que em 1975 derrubou o ditador de esquerda Juan Velasco Alvarado (1968-1975).



O Congresso peruano prestou um minuto de silêncio em sua homenagem nesta sexta-feira, em meio ao protesto de uma parlamentar de esquerda.



A presidente do Congresso, María del Carmen Alva, justificou o ato com o fato do ex-ditador ter "devolvido a democracia ao país" ao convocar eleições em 1978.