Comparecimento da família Trump à Justiça é adiado após morte de Ivana Trump

O depoimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na investigação civil aberta em Nova York sobre suposta fraude nos negócios da família foi adiado depois da morte de sua primeira esposa, confirmou um funcionário judicial nesta sexta-feira (15).



O magnata republicano e seus filhos mais velhos, Donald Jr. e Ivanka Trump, deveriam começar a prestar depoimento sob juramento nesta sexta como parte da investigação aberta pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James.



Contudo, um porta-voz de James assinalou que as audiências haviam sido adiadas devido à morte de Ivana Trump, mãe de Donald Jr. e Ivanka, na quinta-feira.



"À luz do falecimento de Ivana Trump ontem, recebemos um pedido do advogado de Donald Trump e seus filhos para adiar os três depoimentos, o que foi acatado", informou o porta-voz em um comunicado enviado por e-mail à AFP.



"Este é um atraso temporário e os depoimentos serão reprogramados o mais breve possível. Não há outra informação sobre datas ou outros dados para oferecer neste momento", esclareceu, ao mesmo tempo em que ofereceu condolências à família Trump.



Ivana Trump morreu aos 73 anos em sua residência de Manhattan, Nova York. A polícia está investigando se ela caiu acidentalmente pelas escadas e o médico legista da cidade deve determinar a causa da morte.



James suspeita que a Organização Trump superestimou de maneira fraudulenta o valor das propriedades imobiliárias que dispunha ao solicitar empréstimos bancários, enquanto os declarava por valores inferiores às autoridades fiscais para pagar menos impostos.



O ex-presidente e sua família rechaçaram as denúncias de irregularidades e alegam que há motivações políticas por trás delas.