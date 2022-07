Atriz Julianne Moore presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza

A atriz americana Julianne Moore presidirá o júri da 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que será realizado do dia 31 de agosto a 10 de setembro, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (15).



Em seus 61 anos, a vencedora do Oscar 2015 de melhor atriz por "Para Sempre Alice" estará acompanhada pelos diretores Mariano Cohn, da Argentina, o espanhol Rodrigo Sorogoyen, o italiano Leonardo Di Costanzo e a diretora francesa Audrey Diwan, ganhadora do Leão de Ouro em 2021 por "O Evento".



A atriz iraniana Leila Hatami, assim como o ganhador do Prêmio Nobel, Kazuo Ishiguro, farão parte do júri.



Julianne Moore foi a primeira americana a receber prêmios dos três maiores festivais de cinema.



A Mostra lembrou, através de um comunicado, seu primeiro prêmio no ano de 2002, em Veneza, por "Longe do Paraíso". O segundo foi em Cannes pelo filme "Mapas para as estrelas", no ano de 2014. O terceiro em Berlim, no ano de 2003, foi premiada por "As Horas".