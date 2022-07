Presidente da China faz sua primeira visita a Xinjiang desde a repressão

O presidente da China, Xi Jinping, fez uma visita pública a Xinjiang (noroeste), noticiou a imprensa estatal nesta sexta-feira (15), a primeira desde o início da repressão nesta região em que o seu governo é acusado de ter detido mais de um milhão de uigures e outras minorias muçulmanas.



A agência de notícias estatal Xinhua disse que Xi elogiou o progresso feito durante uma visita de inspeção à região, a primeira desde 2014, quando três pessoas foram mortas em um ataque que anunciou o início de uma campanha de detenção em massa três anos depois.



Os Estados Unidos chamam as ações da China em Xinjiang de "genocídio" e "crimes contra a humanidade", acusações que Pequim nega veementemente, alegando que suas medidas de segurança são uma resposta necessária ao extremismo.



Xi também elogiou o trabalho do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (XPCC), uma organização paramilitar sancionada por Washington por supostas violações dos direitos humanos.



O grupo fez "grande progresso" na reforma e no desenvolvimento, disse Xi durante uma viagem na quarta-feira à cidade de Shihezi, no norte da região, segundo o relatório da Xinhua.



A mídia estatal divulgou imagens mostrando Xi falando com estudantes e autoridades locais, participando de uma apresentação de música e dança e recebendo aplausos entusiasmados de moradores vestidos com roupas tradicionais.