Menino de 7 anos e irmã de 24 morrem durante fogos de artifício em feriado na França

Um menino de 7 anos e sua irmã de 24 morreram durante a explosão de fogos de artifício no feriado nacional de 14 de julho em Cholet, oeste da França, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (15).



A investigação, aberta por homicídio involuntário, determinará como ocorreu o acidente por volta das 23h00 (18h00 em Brasília) perto do estádio Cholet, disse o promotor de Angers Eric Bouillard, contatado pela AFP na noite de quinta-feira.



O menino e sua irmã participavam da queima de fogos com outros membros de sua família e estavam "a cerca de cinquenta metros do ponto de disparo" dos foguetes. Sete pessoas ficaram feridas, segundo o último balanço das autoridades.



O promotor garantiu que é "muito cedo" para falar sobre as circunstâncias do evento.



Laurent Picard, que participou do show com duas filhas, postou um vídeo no Facebook do que parece ser uma explosão de foguete entre uma pequena multidão amontoada atrás de uma cerca, depois gritos e pessoas correndo em todas as direções.



Apesar do incidente, os fogos de artifício foram mantidos até o fim e, segundo ele, a multidão se dispersou. Segundo o jornal Courrier de l'Ouest, cerca de 70 bombeiros foram enviados ao local.