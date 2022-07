UE restringirá exportações de ouro russo no próximo pacote de sanções

A União Europeia (UE) adotará restrições às exportações russas de ouro como parte de seu próximo pacote de sanções, disse o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, em uma reunião de ministros de Assuntos Europeus em Praga nesta sexta-feira (15).



A UE buscará "formas de impor um regime de sanções ao ouro, que é um produto importante para as exportações da Rússia", disse o alto funcionário.



"Assim que chegarmos a um acordo a nível dos Estados-membros, publicaremos", acrescentou.



A medida segue a proibição das exportações russas de ouro acordada pelos países mais industrializados do mundo em uma reunião do G7 no final de junho.



A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Olga Stefanishyna, que participa da reunião em Praga, pediu na quinta-feira que a UE adote um novo pacote de sanções.



"Até agora, nada faz a Rússia se sentir responsável por (seus) crimes", disse ela.



O pacote em discussão também buscará "fechar as brechas" para aqueles que evitam sanções anteriores contra a Rússia por sua ofensiva contra a Ucrânia, disse Sefcovic. A UE já adotou seis rodadas de sanções à Rússia, incluindo um embargo à maior parte do petróleo russo até o final do ano.