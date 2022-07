Petróleo limita perdas

Os preços do petróleo limitaram suas perdas nesta quinta-feira, após outra queda inicial causada por uma realização de lucros, mas o mercado continua temendo uma recessão e em tendência de baixa.



O barril do Brent para entrega em setembro caiu 0,47% e fechou em 99,10 dólares. O do WTI para entrega em agosto caiu 0,53%, a 85,78 dólares.



"Os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros como loucos para manter a inflação sob controle. Os operadores de commodities parecem acreditar que eles terão êxito, mas ao preço de uma recessão mundial", comentou Carl Weinberg, da High Frequency Economics.



Uma recessão causaria uma contração da demanda de petróleo bruto, o que reduziria o seu preço.