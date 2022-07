EUA negam restrições à venda de equipamentos agrícolas à Rússia

Os Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira que não proíbem a venda de equipamentos agrícolas à Rússia, voltando a negar as acusações de Moscou de que as sanções impostas pelo Ocidente ao país após a invasão à Ucrânia causam uma crise alimentar mundial.



Em um documento legal sobre isenções às sanções, o Departamento do Tesouro assinala que não impedirá as transações americanas relacionadas à produção, venda ou transporte de equipamentos agrícolas. As regras introduzidas após a invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, tampouco proíbem, segundo o Departamento do Tesouro, produtos agrícolas, dispositivos médicos ou testes de Covid.



A ampliação das isenções "reitera ainda mais que as sanções dos Estados Unidos à Rússia em resposta à sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia não impedem o comércio agrícola e médico", destacou o Departamento do Tesouro.



O comunicado afirma que a guerra do presidente russo, Vladimir Putin, "estrangulou a produção de alimentos e a agricultura, e ele usou os alimentos como arma de guerra ao destruir o armazenamento agrícola e instalações de processamento, roubando grãos e equipamentos agrícolas e bloqueando" os portos do Mar Negro.



A medida dos EUA chega após aparentes progressos nas negociações entre Rússia e a Ucrânia na Turquia para permitir a saída de navios da Ucrânia, um exportador vital de trigo e outros grãos. Os navios de guerra russos e as minas instaladas pela Ucrânia para evitar um ataque anfíbio impedem a saída de carregamentos pelo Mar Negro.



A escassez de alimentos aumentou o risco de fome para dezenas de milhões de pessoas na África e em países pobres.