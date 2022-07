Resgatados 44 migrantes no deserto do Níger, segundo ONU

Quarenta e quatro migrantes, procedentes do oeste da África, foram resgatados na semana passada no norte do Níger, quando tentavam chegar à Líbia, anunciou, nesta quinta-feira (14), a ONU em Niamey.



No dia 6 de julho, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Defesa Civil do Níger ajudaram 44 migrantes que estavam "bloqueados no deserto havia dois dias, após terem sido abandonados pelo motorista depois que seu veículo enguiçou", explicou a OIM em um comunicado.



Os 29 homens, 12 mulheres e três meninas jovens vinham de países da África Ocidental e "iam à Líbia". Foram encontrados a cerca de 20 km da cidade de Dirkou, no nordeste do Níger, acrescentou a OIM.



O grupo foi transferido para um centro de triagem de migrantes desta localidade, onde recebe "uma ajuda humanitária essencial", segundo a agência da ONU.



No fim de junho, dez migrantes em situação irregular foram encontrados mortos perto da Líbia, segundo o exército nigerino, que encontrou seus corpos parcialmente enterrados em valas, perto de Dirkou.



Uma fonte local disse à AFP na ocasião que era "muito provável que estes migrantes encontrados mortos tenham sido abandonados por seu atravessador".



Dirkou, situada na região de Agadez, é um ponto de passagem inevitável para o tráfico de migrantes, de armas e de drogas para a Líbia ou a Europa.



As operações de resgate de migrantes são frequentes no deserto do Saara, sobretudo em direção à Líbia.



Muitos migrantes do oeste da África tentam passar pela Líbia a caminho da Europa. Costumam se reunir em Agadez, uma cidade grande do norte do Níger, onde buscam redes de atravessadores para chegar ao país vizinho.