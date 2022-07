Incêndio florestal se afasta das sequoias gigantes em Yosemite

As sequoias gigantes do Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, estão quase fora de perigo, pois as chamas de um incêndio florestal se afastaram, indo em outra direção, segundo autoridades encarregadas das operações de combate ao fogo.



"O perigo essencialmente desapareceu", disse à AFP Stanley Bercovitz, do serviço florestal dos Estados Unidos.



Mais de 1.000 bombeiros trabalham para controlar as chamas do incêndio Washburn, que começou há uma semana em uma das trilhas do arvoredo Mariposa, em Yosemite, que abriga cerca de 500 sequoias adultas.



O fogo ganhou volume nos últimos dias graças às condições climáticas, com altas temperaturas e seca, carbonizando mais de 1.700 hectares, mas sem impactar as gigantes do Yosemite.



"Atualmente, nenhuma [das sequoias] morreu", informou Bercovitz. "Nunca se sabe mais adiante. Em dois anos, talvez as folhas das mais jovens comecem a se tingir de amarelo", acrescentou.



As sequoias são as árvores mais volumosas do mundo e suas parentes, as sequoias vermelhas da Califórnia, são as mais altas, chegando a medir 100 metros, mas não são tão grossas.



As autoridades enviaram helicópteros e tanques, além de pulverizadores e equipes de ação em contingências no entorno da área afetada sob as chamas, um trabalho que inclui a remoção de material combustível, como folhas e galhos para evitar a expansão do fogo, que está controlado em 23%.



Bercovitz explicou que as chamas avançam para o norte, mas alertou que as sequoias de Yosemite não estão completamente fora de perigo. "Embora o fogo não esteja 100% controlado, a ameaça permanece. Mas está bastante reduzido e queimando longe [das sequoias]".



As autoridades afirmam que a prática de incêndios preventivos tem ajudado na proteção da floresta.



"O arvoredo Mariposa, com as sequoias gigantes, tem sido minimamente impactado pelos incêndios devido ao histórico de queima prescrita e ação pró-ativa", explicou o serviço dos bombeiros em sua página no Facebook.



Durante seus longevos ciclos de vida, estas árvores suportam vários incêndios, que se tornam seus aliados para se reproduzir. O calor provoca a abertura dos cones, de onde dispersam milhares de sementes.



Mas os incêndios sem controle podem afetá-los, inclusive de forma irreversível. Cerca de 10.000 destas árvores, por volta de 14% dos exemplares existentes no mundo, morreram devido ao fogo em 2020.



No ano passado, 3.630 sequoias queimaram em outro grande incêndio florestal na Califórnia.



Este estado e outras partes do oeste do país sofrem há anos com uma seca intensa, provocada em parte pela mudança climática, resultante da ação humana e da queima indiscriminada de combustíveis fósseis.