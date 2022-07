EUA usará 'todo' seu poder para impedir que Irã tenha arma nuclear

Os Estados Unidos vão recorrer a "todas as ferramentas de seu poderiio nacional" para impedir que o Irã adquira uma arma nuclear - prometeu o presidente Joe Biden, em uma declaração de segurança assinada nesta quinta-feira (14) com Israel.



Em um documento assinado por Biden e pelo primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, em Jerusalém, os dois países "reafirmam seu laço inquebrável", e os Estados Unidos expressam seu "compromisso duradouro com a segurança de Israel".



Na declaração, Washington se compromete a impedir o Irã de se dotar de armas nucleares.



Os Estados Unidos enfatizam que "estão dispostos a usar todas as ferramentas de seu poderio nacional para garantir esse objetivo", afirma esta declaração conjunta da Parceria Estratégica EUA-Israel assinada em Jerusalém.



Na reunião bilateral, Lapid afirmou que a luta contra o Irã é a questão mais importante das conversas.



Na declaração conjunta, "os Estados Unidos reiteram, novamente, seu compromisso de preservar e fortalecer a capacidade de Israel de dissuadir seus inimigos e de se defender contra qualquer ameaça, ou combinação de ameaças".



O acordo foi assinado no segundo dia da visita de Biden a Israel, durante sua primeira viagem ao Oriente Médio como presidente.



Ao ser questionado sobre se os Estados Unidos estão preparados para fazer esforços diplomáticos com o Irã, Biden respondeu que seu governo expôs os termos exigidos para que o pacto referente ao programa nuclear de Teerã seja restaurado.



"Não vamos esperar para sempre" até que o Irã responda, frisou.



Depois de se reunir hoje com funcionários de alto escalão do governo israelense, Biden encontrará o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, na sexta-feira (15).



Na sequência, viaja para a Arábia Saudita, considerada o maior rival regional do Irã.