Ataques russos deixam 12 mortos em cidade do centro da Ucrânia

Ao menos 12 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques russos em um cidade da região central da Ucrânia, uma área até agora relativamente a salvo dos combates, anunciaram os serviços de emergência ucranianos.



"Às 12H15 (6H15 de Brasília), 12 mortos e 25 feridos", anunciou o serviço ucraniano de Situações de Emergência no Facebook. Os bombeiros lutavam contra um incêndio provocado pelos ataques na cidade de Vinnytsia.



Imagens divulgadas pelos socorristas mostram carros incendiados ao lado de um edifício de 10 andares destruído por uma explosão.



De acordo com as equipes de emergência, o ataque atingiu um estacionamento ao lado de um prédio comercial do centro de Vinnytsia que abriga escritórios e pequenas lojas.



Uma criança está entre as vítimas fatais, afirmou o chefe de polícia da região, Ihor Klymenko.



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou os ataques, que aconteceram longe da linha de frente, de "ato aberto de terrorismo".



"A cada dia, a Rússia mata civis, mata crianças ucranianas, lança mísseis contra alvos civis onde não há nada militar. O que é isto senão um ato aberto de terrorismo?", denunciou Zelensky no Telegram.



Vinnytsia, uma cidade de 370.000 habitantes, é um importante centro ferroviário do centro-oeste da Ucrânia.



Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, o centro e o oeste do país são consideradas regiões relativamente seguras, afastadas das frentes de batalha do sul e leste.