Panasonic vai construir fábrica de baterias para carros elétricos nos EUA

A gigante japonesa Panasonic anunciou nesta quinta-feira (noite de quarta, 13, no Brasil) que vai investir US$ 4 bilhões para construir uma nova fábrica de baterias para veículos elétricos nos Estados Unidos.



A fábrica de baterias de íons de lítio no estado do Kansas poderia gerar até 4.000 empregos novos, disse a Panasonic, fornecedora dos veículos Tesla.



"Com a crescente eletrificação do mercado automobilístico, expandir a produção de baterias nos Estados Unidos é crucial para cobrir a demanda", informou em nota Kazuo Tadanobu, presidente da Panasonic Energy.



Será a segunda fábrica de baterias para veículos elétricos da Panasonic nos Estados Unidos. A primeira fica no estado de Nevada.



O anúncio ocorreu em um momento em que a Tesla luta para aumentar sua produção, depois de apresentar este ano duas novas fábricas na Alemanha e uma no estado do Texas.



A governadora do Kansas, Laura Kelly, comemorou o anúncio da Panasonic e qualificou a nova fábrica como "transformadora" para a economia local.



Da mesma forma, o embaixador americano no Japão, Rahm Emanuel, comentou que a decisão de instalar no Kansas "uma das maiores instalações de produção de baterias para a próxima geração de veículos elétricos" é um "voto de confiança" na economia americana e em seus trabalhadores.



