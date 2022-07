Ex-espiões da Gâmbia são condenados à morte por assassinato de ativista

Um tribunal da Gâmbia condenou nesta quarta-feira à pena de morte cinco ex-membros dos serviços de inteligência, pelo assassinato de um ativista político durante o governo do ditador Yahya Jammeh.



O juiz Kumba Sillah-Camara leu a sentença contra o ex-chefe da Agência Nacional de Inteligência Yankuba Badjie, ao declará-lo culpado do assassinato, em 2016, de Ebrima Solo Sandeng, importante figura do opositor Partido Democrático Unido. Também foram condenados à morte o ex-chefe de operações Sheikh Omar Jeng e os agentes Babucarr Sallah, Lamin Darboe e Tamba Mansary.



Sandeng foi preso em abril de 2016, durante uma manifestação contra Jammeh, e morreu dois dias depois, após ser espancado e torturado. Sua morte estimulou um movimento político que acabou depondo Jammeh, que governou o pequeno país da África Ocidental por 22 anos.



"A Justiça está alcançando os servos de Yahya Jammeh na Gâmbia e em todo o mundo, e esperamos que em breve alcance o próprio", disse Reed Brody, da Comissão Internacional de Juristas.