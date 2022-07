Resgatados todos os tripulantes de helicóptero acidentado na Grécia

Os quatro tripulantes de um helicóptero que caiu no Mar Egeu durante uma operação para combater um incêndio florestal na ilha grega de Samos foram encontrados com vida, embora dois deles se encontrem em estado "crítico", segundo um novo balanço da Guarda Costeira.



"Todos os membros da tripulação foram localizados, dois deles sãos e salvos e os outros dois, inconscientes", informou o serviço dos Bombeiros em nota.



A guarda costeira encontrou primeiro o piloto romeno do helicóptero. Em seguida, foram achados na água dois tripulantes - um romeno e um moldavo - inconscientes e em estado "crítico", segundo as autoridades.



"Foram hospitalizados e os esforços de reanimação estão em andamento", disse à AFP um funcionário do serviço de imprensa da Guarda Costeira.



O quarto tripulante, um grego, foi encontrado a salvo perto de uma praia da ilha de Samos, informou a fonte.



O helicóptero "participava do combate ao incêndio florestal de Samos", informou uma encarregado dos bombeiros.



Três helicópteros, cinco aviões e cerca de 50 bombeiros participam das operações para apagar o incêndio florestal, que foi declarado por volta das 14h locais (08h de Brasília) na ilha.



Para reforçar seus recursos após os incêndios devastadores do verão passado, que deixaram três mortos e devastaram 130.000 hectares, o governo grego pediu a seus parceiros europeus, no âmbito do Mecanismo Europeu de Defesa Civil, que enviassem bombeiros de vários Estados-membros preventivamente.



Assim, em 1º de julho, 250 bombeiros romenos, franceses, alemães, búlgaros, finlandeses e noruegueses começaram a chegar ao país.



No ano passado, a onda de calor mais rigorosa em décadas na Grécia provocou incêndios que destruíram mais de cem mil hectares de florestas e terras de cultivo, o pior estrago causado por um incêndio florestal no país desde 2007.



A Grécia é um dos países do Mediterrâneo mais afetados pelos incêndios, que as autoridades atribuem à mudança climática.