Um juiz dos Estados Unidos indeferiu nesta quarta-feira (13) a ação da atriz Amber Heard pedindo um novo julgamento no caso por difamação que ela perdeu para o ex-marido, Johnny Depp.



Os advogados de Heard tinham pedido ao juiz Penney Azcarate que anulasse o veredicto que a obriga a pagar US$ 10 milhões ao astro de "Piratas do Caribe" e declarasse o julgamento nulo, mas o magistrado indeferiu a solicitação.