Dois feridos graves e um desaparecido em queda de helicóptero de combate a incêndios na Grécia

Uma pessoa está desaparecida e outras duas ficaram gravemente feridas depois que um helicóptero caiu nesta quarta-feira (13), no Mar Egeu, durante uma operação para combater um incêndio florestal na ilha grega de Samos, anunciou a Guarda Costeira.



"O piloto do helicóptero, romeno, foi encontrado são e salvo pela guarda costeira grega em frente à costa de Samos e levado ao hospital da ilha", informou à AFP um encarregado da guarda costeira.



Mas "dois membros da tripulação, um romeno e um moldavo, foram encontrados inconscientes na água", acrescentou, informando que ainda eram realizados os procedimentos para reanimá-los.



O quarto tripulante, um grego, está desaparecido. A guarda costeira iniciou uma operação para encontrá-lo.



O helicóptero "participava de uma operação de combate a um incêndio florestal em Samos", declarou, por sua vez, um funcionário dos Bombeiros.



O incêndio florestal foi declarado por volta das 14h locais (08h de Brasília) na ilha. Três helicópteros, cinco aviões e cerca de 50 bombeiros participam da operação para apagar as chamas.



Para reforçar seus recursos após os incêndios devastadores do verão passado, que deixaram três mortos e devastaram 130.000 hectares, o governo grego pediu a seus parceiros europeus, no âmbito do Mecanismo Europeu de Defesa Civil, que enviassem bombeiros de vários Estados-membros preventivamente.



Assim, em 1º de julho, 250 bombeiros romenos, franceses, alemães, búlgaros, finlandeses e noruegueses começaram a chegar ao país.



No ano passado, a onda de calor mais rigorosa em décadas na Grécia provocou incêndios que destruíram mais de cem mil hectares de florestas e terras de cultivo, o pior estrago causado por um incêndio florestal no país desde 2007.



A Grécia é um dos países do Mediterrâneo mais afetados pelos incêndios, que as autoridades atribuem à mudança climática.