Tanzânia investiga misteriosa doença que deixou três mortos

A Tanzânia enviou uma equipe de médicos e especialistas em saúde para o sudeste do país para investigar uma doença misteriosa que causou a morte de três pessoas - disseram autoridades tanzanianas nesta quarta-feira (13).



A doença foi detectada na região de Lindi, informou o médico-chefe do governo, Aifello Sichalwe, acrescentando que os sintomas incluem hemorragia nasal, febre, dor de cabeça e fadiga.



"O governo formou uma equipe de profissionais que ainda investigam essa doença desconhecida", disse Sichalwe, em um comunicado, pedindo à população que mantenha a calma.



No total, foram detectados 13 casos. Três dos pacientes faleceram.



Sichalwe acrescentou que os pacientes testaram negativo para ebola, vírus de Marburg e covid-19.



Um deles se curou, enquanto os outros estão isolados.



Na semana passada, Gana detectou dois casos suspeitos do vírus de Marburg, uma febre hemorrágica quase tão letal quanto o ebola.