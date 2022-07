Três desaparecidos após queda de helicóptero que combatia incêndio na Grécia

Três pessoas estão desaparecidas e uma foi resgatada depois que um helicóptero caiu nesta quarta-feira (13), no Mar Egeu, enquanto participava de uma operação para combater um incêndio florestal na ilha de Samos, anunciou a Guarda Costeira.



"Há um sobrevivente e uma operação de resgate está em andamento para encontrar os três outros membros da tripulação", informou à AFP uma autoridade da Guarda Costeira.



O helicóptero "participava de uma operação de combate a um incêndio florestal em Samos", declarou, por sua vez, um funcionário dos Bombeiros.



Três patrulhas da Guarda Costeira e dois outros barcos foram mobilizados para o resgate, segundo a instituição que opera na ilha situada entre a Grécia e a Turquia.



O incêndio florestal em questão foi constatado às 14h00 locais (8h00 de Brasília). Três helicópteros, cinco aviões e cerca de 50 bombeiros participam da operação para apagar as chamas.



No ano passado, a onda de calor mais rigorosa em décadas na Grécia provocou incêndios que destruíram mais de cem mil hectares de florestas e terras de cultivo, o pior estrago causado por um incêndio florestal no país desde 2007.



A Grécia é um dos países do Mediterrâneo mais afetados pelos incêndios, que as autoridades atribuem à mudança climática.