México declara emergência por seca extrema

O governo do México emitiu uma declaração de emergência por conta das extremas secas em várias regiões, permitindo a tomada de medidas extraordinárias para garantir o fornecimento de água.



A declaração de emergência "permite implementar medidas transitórias para garantir o abastecimento de água para a população onde se apresentem tais condições", disse o órgão do governo encarregado da administração e preservação da água no país, a Comissão Nacional da Água (Conagua), no Twitter nesta quarta-feira (13).



Essas medidas temporárias ordenam que os titulares de concessões de água para uso agrícola ou industrial permitam seu uso por terceiros.



Um limite das concessões de uso da água existentes também está previsto, para que o líquido seja destinado ao uso doméstico e público.



Por meio de um decreto, a Conagua detalhou que nas diversas bacias do país foram apresentadas secas na modalidade "grave, extrema ou excepcional".



Diversas partes do México foram atingidas pela falta de água, levando as autoridades a ordenarem o racionamento.



Em Monterrey, a capital industrial do país, milhares de pessoas obtêm o líquido através de caminhões pipa enquanto as autoridades racionam o abastecimento.



Na semana passada, após uma negociação com autoridades federais, indústrias e agricultores concordaram em fornecer 37% da água que a cidade necessita.



As represas de Novo Leão, estado no norte do país onde Monterrey está localizada, estão em níveis mínimos. A situação se repete em áreas do estado da Baixa Califórnia, que enfrentou protestos semanas atrás por falta de abastecimento, em cidades como Ensenada.



Em alguns setores da Cidade do México, como Iztapalapa, onde vivem 1,8 milhão de pessoas, é comum que as autoridades façam racionamento de água e enviem caminhões pipa para aliviar a escassez.