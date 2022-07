Principal condenado por atentados de Paris de 2015 é levado à Bélgica para julgamento

Salah Abdeslam, condenado à prisão perpétua incondicional por seu papel nos atentados de 2015 em Paris, foi levado nesta quarta-feira (13) à Bélgica, onde será julgado a partir de outubro pelos atentados de Bruxelas de 2016.



Membros do corpo de elite da gendarmaria francesa transferiram Abdeslam da prisão de Fleury-Mérogis, ao sul de Paris, ao aeroporto de Vélizy-Villacoublay, ao sudoeste da capital francesa, nesta quarta-feira pela manhã.



De lá ele embarcou em um avião que o levou à Bélgica, onde foi imediatamente preso.



Abdeslam permanecerá em uma prisão belga à espera do início do julgamento em 10 de outubro pelos atentados que deixaram 32 mortos em Bruxelas em 22 de março de 2016.



O único sobrevivente dos comandos que mataram 130 pessoas e feriram centenas em Paris em novembro de 2015 foi condenado no final de junho na França à prisão perpétua incondicional pelo seu papel no massacre e não recorreu da decisão.



Ambos os atentados foram organizados pela mesma célula jihadista do grupo Estado Islâmico.



Abdeslam, que foi detido na Bélgica em 18 de março de 2016, após vários meses foragido, será julgado junto a cinco de seus co-acusados de Paris.



Em 12 de setembro haverá uma audiência preliminar.



Segundo o MP belga, seu julgamento poderia durar entre seis e oito meses.